ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около 60 снарядов

Украинские боевики за прошедшие сутки выпустил по территории Белгородской области около 60 снарядов. Губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что пострадал один мирный житель.

ВСУ атаковали 32 населенных пункта в семи районах, по ним выпустили 59 снарядов. Также Гладков сообщил о 37 атаках беспилотников. Повреждения получили семь частных домовладений и четыре автомобиля.

«В Грайворонском муниципальном округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Дроновка, Новостроевка-Вторая, Сподарюшино и Пороз выпущено 32 боеприпаса в ходе 11 обстрелов и совершены атаки с помощью 10 БПЛА», — уточнил он.

В первые минуты 2025 года ВСУ устроили атаку на Белгородскую область. В Шебекине в результате удара пострадало остекление в двух многоквартирных домах. Также произошли случаи аварийного отключения электричества в селах Зиборовка и Муром.