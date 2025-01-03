Над Брянской областью уничтожили пять БПЛА

Российские военные уничтожили над Брянской областью пять беспилотников самолетного типа. Никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

«Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны России», — сказал он.

К месту происшествия выехали оперативные службы. Богомаз сообщил, что обошлось без разрушений и пострадавших.

Минувшим вечером силы ПВО сбили над Брянской областью один дрон. Как и в случае ночной атаки, обломки не принесли разрушений на земле.

Над Курской областью днем 2 января военные обезвредили четыре украинские ракеты. Крупной атаке подверглось село Ивановское в Рыльском районе. Боевики ударили по гражданской инфраструктуре, повредили газовую линию, здания школы, Дома культуры, почтового отделения, аптеки и других учреждений. Сотрудница магазина получила сотрясение головного мозга.