Житель Брянской области погиб от влетевшего в его дом дрона ВСУ

Один человек погиб и двое пострадали при ударе Вооруженных сил Украины по двум населенным пунктам в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук .

«Дрон-камикадзе попал в жилой дом в селе Демьянки Стародубского района. Большое горе — погиб хозяин. Глубокие соболезнования родным», — рассказал Ковальчук.

Также ранения получила местная жительница, ее госпитализировали. Семье погибшего окажут необходимую помощь и поддержку.

В селе Сопычи Погарского района взрывом беспилотника травмирован мужчина, у него множественные осколочные ранения. Пострадавшего доставили в больницу.

В Белгородской области от ударов ВСУ ранения получил еще один мужчина. Он обратился к врачам с осколочными ранениями грудной клетки, живота, а также рук и ног.

Всего прошедшей ночью средства противовоздушной обороны сбили почти 150 украинских беспилотников над российскими регионами.