За ночь средства ПВО сбили 148 беспилотников над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 148 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 воздушных целей», — заявили в ведомстве.

БПЛА ликвидировали над Белгородской, Воронежской, Брянской, Липецкой, Курской и Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ВСУ атаковали гражданские объекты в Северском районе. В результате происшествия погибли два человека, также двое пострадали.

Помимо этого, в поселке Афипский как минимум 10 домов получили повреждения. Еще началось возгорание на территории нефтеперерабатывающего предприятия. На места ЧП отправились сотрудники экстренных служб.