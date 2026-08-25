Мужчина пострадал из-за атаки БПЛА в Белгородской области

Из-за атаки беспилотников в Белгородской области пострадал мирный житель. Об этом сообщили в региональном оперштабе .

FPV-дрон сдетонировали на территории домовладения в поселке Малиновка Белгородского округа. Пострадавший обратился в больницу с осколочными ранениями грудной клетки, живота, а также рук и ног. Мужчине оказали медпомощь.

Также беспилотник взорвался в селе Красный Октябрь — повредились кровля склада и машина. Под ударами дронов оказалось и Шебекино — пострадали хозпостройка, крыша частного дома и три автомобиля. Кроме того, в кабине фуры начался пожар, пламя быстро потушили.

В Козьмодемьяновке после сброса взрывного устройства с БПЛА разрушилась кровля частного дома, повреждения получили окна и забор. В Новой Таволжанке от удара дрона загорелся дом. В районе села Введенская Готня БПЛА повредил автомобиль, а в селе Гора-Подол беспилотник сдетонировал во дворе дома — выбило окна.

За неделю от атак ВСУ пострадали более 100 мирных жителей Белгородской области.