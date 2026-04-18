Житель Брянщины пострадал при попытке поднять взрывное устройство

Богомаз: в Курковичах местный житель поднял взрывное устройство и пострадал

Житель села Курковичи Брянской области попытался поднять взрывное устройство и получил ранение после детонации. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, мужчина получил осколочные ранения и минно-взрывные травмы.

«Его оперативно доставили в больницу, где оказывают необходимую помощь», — написал Богомаз.

Губернатор призвал население не приближаться к незнакомым и опасным предметам.

«Об обнаружении подозрительных предметов сообщайте по телефону 112 в Единую дежурную диспетчерскую службу», — заключил глава региона.

Ранее при атаке дронов ВСУ на село Стратива ранение получила медсестра амбулатории, отмечал Богомаз. Женщину с осколочными увечьями доставили в больницу.

В ночь на субботу беспилотники боевиков атаковали промышленные предприятия в Новокуйбышевске и Сызрани. Информация о пострадавших пока что не поступала.