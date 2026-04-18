В Самарской области беспилотники атаковали промышленные предприятия

В Новокуйбышевске и Сызрани беспилотники атаковали промышленные предприятия

Украинские дроны атаковали промышленные предприятия Сызрани и Новокуйбышевска в Самарской области, предварительно, никто не пострадал. Об этом в MAX сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Продолжается атака БПЛА на Самарскую область. Зафиксировали прилеты по промышленным предприятиям Сызрани и Новокуйбышевска. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он.

Федорищев добавил, что на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, также там развернули оперативные штабы.

До этого глава региона заявлял, что беспилотник упал рядом с роддомом в Новокуйбышевске. Пострадало остекление учреждения, детей и пациенток временно перевели в другие корпуса, отмечал Федорищев.

Минувшей ночью после атаки дронов на Ленинградскую область началось возгорание в районе порта Высоцк. Над регионом сбили 27 дронов ВСУ.