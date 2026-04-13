В Брянской области медсестра пострадала при атаке ВСУ

ВСУ атаковали беспилотниками село Стратива в Стародубском муниципальном округе, пострадала медсестра амбулатории. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, женщина получила осколочные ранения, ей оказывают всю необходимую помощь.

Пострадали и жители других приграничных регионов. В Курской области украинский беспилотник атаковал гражданскую машину, ее водителя госпитализировали с акубаротравмой и множественными осколочными ранениями.

А в Белгородской области, отражая атаку БПЛА, ранения получил боец спецподразделения «Орлан». Его отправили в Грайворонскую ЦРБ, а позже переведут на дальнейшее лечение в областной центр.