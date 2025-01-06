Житель Белгородской области пострадал из-за подрыва машины украинским дроном
Гладков: в Белгородском районе мужчина получил ранения из-за БПЛА
Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на автомобиль, который двигался по дороге Красный Октябрь — Чайки. В результате ЧП ранения получил местный житель, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, мужчина получил минно-взрывную травму и вывих плеча. Пострадавшего доставили в Октябрьскую районную больницу.
«После оказания необходимой медицинской помощи бригадой СМП он будет доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода», — добавил губернатор.
Гладков также отметил, что машина из-за взрыва получила повреждения.
В этот же день дрон ВСУ подорвал гражданскую машину в Горловке — в поселке станции Никитовка. Автомобиль сгорел.
Всего за минувшую ночь расчеты противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 12 беспилотников. Их ликвидировали в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также в Крыму.