Средства ПВО сбили 12 дронов ВСУ над Россией минувшей ночью

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над регионами России за ночь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Семь дронов сбили над Курской областью, по два — над Брянской и Белгородской областями, еще один БПЛА уничтожили над Крымом.

Из-за атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали два мирных жителя. Мужчин с осколочными ранениями увезли в городскую больницу № 2 в Белгороде. Также из-за удара БПЛА посекло фасады и выбило остекление двух многоквартирных домов.

Накануне украинский беспилотник едва не убил женщину и 17-летнюю девушку в хуторе Екатериновка Волоконовского района под Белгородом.