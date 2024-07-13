Житель Белгородской области получил ранение ноги при атаке ВСУ
Гладков: мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область
Поселок Красное Шебекинского городского округа попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В результате прилета боеприпаса ранен один мирный житель», — написал глава региона.
Мужчине диагностировали осколочное ранение ноги. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в областную клиническую больницу.
В четверг украинский дрон сбросил взрывное устройство во двор жилого дома в Шебекине. В результате пострадали трое детей, их всех госпитализировали. Состояние одного из мальчиков улучшилось. Гладков заявил, что украинские боевики целенаправленно сбросили взрывчатку, чтобы убить детей. Во дворе, где играли ребята, не было ни бойцов, ни военных объектов.