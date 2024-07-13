Состояние одного из пострадавших в Шебекине мальчиков улучшилось

Губернатор Гладков: один из раненных в Шебекине детей пошел на поправку

Один из мальчиков, пострадавших из-за удара ВСУ по детской площадке в Шебекине, идет на поправку. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он добавил, что состояние второго пострадавшего ребенка остается тяжелым.

«Второй, к сожалению, находится в реанимации. Врачи борются за его жизнь», — подчеркнул губернатор.

Гладков добавил, что в больнице есть все необходимое оборудование и лекарственные препараты. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь пациента.

Ранее украинские боевики с помощью БПЛА сбросили взрывное устройство во двор жилого дома в Шебекине. В результате взрыва ранения получили пять детей. Их госпитализировали и прооперировали. Одного ребенка в тяжелом состоянии перевели в российскую детскую клиническую больницу.

По словам Гладкова, ВСУ целенаправленно сбросили взрывчатку около многоквартирного дома, чтобы убить детей. Он также отметил, что во дворе, где играли ребята, не было никаких военных объектов и военнослужащих.