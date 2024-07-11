Пятеро мальчиков пострадали из-за сброса бомбы на детскую площадку в Шебекине

Пятеро детей пострадали при очередном обстреле ВСУ в городе Шебекино. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«В городе Шебекино во двор многоквартирного дома с беспилотника целенаправленно было сброшено взрывное устройство. Пятеро ребят, которые в момент атаки находились на площадке, получили различные ранения», — написал он.

По словам губернатора, всех детей госпитализировали, двое из них в тяжелом состоянии. Он отметил, что во дворе, где играли ребята, не было никаких военных объектов и военнослужащих.

«Пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь восемь лет», — отметил Гладков.

Ранее стало известно о трех пострадавших в Белгородской области при обстреле ВСУ. В ходе атаки ранения получили мужчина и женщина, которые на момент ЧП ехали в машине. Также пострадал водитель трактора.

Еще ранения при налете дронов ВСУ под Белгородом получили две женщины и четверо мужчин. По словам Гладкова, боевики Украины атаковали Борисовский район и Грайворонский городской округ.