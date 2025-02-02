Житель Белгородской области погиб после атаки ВСУ

Гладков: после атаки дрона ВСУ в поселке Малиновка погиб мужчина

Украинские боевики нанесли удар беспилотником по поселку Малиновка в Белгородской области, погиб местный житель. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ целенаправленно нанесли удар с помощью беспилотника по поселку Малиновка. В результате детонации взрывного устройства скончался мужчина. От полученных травм он погиб до приезда бригады скорой медицинской помощи», — написал губернатор.

Гладков принес свои соболезнования близким и родным погибшего.

«Вся область разделяет ваше горе и скорбит вместе с вами», — добавил он.

Несколько дней назад мать и ребенок погибли при атаке беспилотника ВСУ на частный дом в поселке Разумное Белгородской области.

Также ранее украинские военные атаковали гражданский автомобиль с тремя людьми. В результате удара погибли двое, СК завел уголовное дело.