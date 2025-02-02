Житель Белгородской области погиб после атаки ВСУ
Гладков: после атаки дрона ВСУ в поселке Малиновка погиб мужчина
Украинские боевики нанесли удар беспилотником по поселку Малиновка в Белгородской области, погиб местный житель. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ целенаправленно нанесли удар с помощью беспилотника по поселку Малиновка. В результате детонации взрывного устройства скончался мужчина. От полученных травм он погиб до приезда бригады скорой медицинской помощи», — написал губернатор.
Гладков принес свои соболезнования близким и родным погибшего.
«Вся область разделяет ваше горе и скорбит вместе с вами», — добавил он.
Несколько дней назад мать и ребенок погибли при атаке беспилотника ВСУ на частный дом в поселке Разумное Белгородской области.
Также ранее украинские военные атаковали гражданский автомобиль с тремя людьми. В результате удара погибли двое, СК завел уголовное дело.