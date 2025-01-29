Мать и ребенок погибли при атаке беспилотника ВСУ на частный дом в Разумном

Обломки украинского беспилотника упали на частный дом в поселке городского типа Разумное Белгородской области, сообщил блогер «Просто Михаил Шебекино» в своем Telegram-канале . По его данным, погибли два человека.

В результате случившегося, по предварительной информации, погибли мать и ребенок. Отец и второй несовершеннолетний получили ранения. Местные власти эти данные пока не подтвердили.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в среду планировал рабочую поездку по Белгородскому району. Когда он остановился в Никольском районе, чтобы поговорить с жителями, поступило сообщение о трагедии в Разумном. Чиновник отметил, что незамедлительно поехал на место происшествия.

Ранее в среду обломки украинского беспилотника упали на территорию предприятия «Сибур-Кстово». Это произошло после отражения ночной атаки БПЛА в Нижегородской области.