СК завел дело о теракте после атаки ВСУ по машине в Курской области

Уголовное дело о террористическом акте возбудили против боевиков ВСУ, атаковавших автомобиль с мирными жителями в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следователи установили, что 31 января украинские военные атаковали гражданский автомобиль с тремя людьми. Для обстрела боевики использовали беспилотник со взрывным устройством. В результате погибли два человека, еще один получил ранения.

В ведомстве отметили, что все причастных к преступлению боевиков ВСУ установят и привлекут к ответственности.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн ранее сообщил об атаке украинских беспилотников на Кореневский и Суджанский районы Курской области.

Он подчеркнул, что в селе Снагость ВСУ атаковали автомобиль, в нем находились супруги-пенсионеры и их сосед. Водитель от полученных ранений скончался на месте. Его жена не пострадала.