СК завел дело о теракте после атаки ВСУ по машине в Курской области
Уголовное дело о террористическом акте возбудили против боевиков ВСУ, атаковавших автомобиль с мирными жителями в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Следователи установили, что 31 января украинские военные атаковали гражданский автомобиль с тремя людьми. Для обстрела боевики использовали беспилотник со взрывным устройством. В результате погибли два человека, еще один получил ранения.
В ведомстве отметили, что все причастных к преступлению боевиков ВСУ установят и привлекут к ответственности.
Врио губернатора региона Александр Хинштейн ранее сообщил об атаке украинских беспилотников на Кореневский и Суджанский районы Курской области.
Он подчеркнул, что в селе Снагость ВСУ атаковали автомобиль, в нем находились супруги-пенсионеры и их сосед. Водитель от полученных ранений скончался на месте. Его жена не пострадала.