Житель белгородского села стал жертвой удара дрона ВСУ

Губернатор Гладков: житель села Соловьевка под Белгородом погиб из-за атаки ВСУ

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Житель села Соловьевка в Белгородской области получил смертельные ранения из-за удара украинского беспилотника. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи.

Ранее украинские боевики обстреляли поселок Ракитное. В результате мирные жители получили ранения, пять белгородцев погибли. Гладков сообщил, что число пострадавших составляет 13 человек. Он добавил, что из-за удара ранило троих несовершеннолетних.

Двоих перевезли в медучреждения, 12-летнему мальчику оказали медицинскую помощь на месте. Гладков добавил, что двух взрослых жителей отвезли в сельскую больницу, а семерых поместили в медучреждения Белгорода.

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