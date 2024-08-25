Житель белгородского села стал жертвой удара дрона ВСУ

Житель села Соловьевка в Белгородской области получил смертельные ранения из-за удара украинского беспилотника. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По его словам, мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи.

Ранее украинские боевики обстреляли поселок Ракитное. В результате мирные жители получили ранения, пять белгородцев погибли. Гладков сообщил, что число пострадавших составляет 13 человек. Он добавил, что из-за удара ранило троих несовершеннолетних.

Двоих перевезли в медучреждения, 12-летнему мальчику оказали медицинскую помощь на месте. Гладков добавил, что двух взрослых жителей отвезли в сельскую больницу, а семерых поместили в медучреждения Белгорода.