После атаки ВСУ на село под Белгородом возросло число раненых

Губернатор Гладков: число раненных при обстреле Ракитного выросло до 13

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

После нападения солдат ВСУ на поселок Ракитное области число пострадавших возросло до 13. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что утром 25 августа в Ракитянскую ЦРБ пришла раненая девушка. Врачи осмотрели ее и решили отправить на лечение в Белгород.

Губернатор отметил, что все пострадавшие получают всю необходимую помощь от медиков.

Он добавил, что ВСУ атаковали поселок Ракитное. Под обстрел попали мирные жители, пятеро из которых погибли.

В результате вражеского удара повреждения получили 12 частных домов, два коммерческих объекта и семь машин. Также задеты газопровод и линия электропередачи.

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