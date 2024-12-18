Жилой дом загорелся в Ростовской области после падения фрагмента ракеты

Система ПВО отразила 10 ракет в Ростовской области, однако один из упавших обломков вызвал пожар на хуторе Малая Каменка. Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы региона Юрий Слюсарь.

«Осколками повреждены окна в доме по улице Речная. Во дворе домовладения по улице Карла Маркса обнаружен еще один фрагмент ракеты», — добавил он.

При этом погибших и пострадавших нет.

Ранее Министерство обороны на брифинге начальника Генштаба Валерия Герасимова показало, каким регионам России могут угрожать ракеты класса Storm Shadow, SCALP или ATACMS, способные преодолевать расстояние до 300 километров. Часть Ростовской области попала в зону риска.

На прошлой неделе ВСУ обстреляли военный аэродром в Таганроге шестью баллистическими ракетами ATACMS. Несколько человек получили ранения от упавших обломков.