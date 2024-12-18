Минобороны во время доклада начальника Генштаба Валерия Герасимова на брифинге для иностранных военных атташе показало, какие регионы России находятся под угрозой ракетных комплексов ATACMS, Storm Shadow и SCALP-EG. Они способны преодолевать расстояние в 300 километров.

Ракеты могут угрожать всем четырем новым регионам, а также Крыму, Севастополю и частично Ростовской, Белгородской, Орловской, Курской, Брянской, Воронежской областям и Краснодарскому краю.

Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признался, что уходящий в отставку президент США Джо Байден разрешил ВСУ удары этими ракетами вглубь России еще до выборов главы государства, прошедших 5 ноября, и после объяснил это решение своему преемнику Дональду Трампу.