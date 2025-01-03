Сбитый над Белгородом беспилотник повредил остекление в нескольких квартирах

Системы ПВО сбили над Белгородом беспилотник. При падении обломки повредили остекление в нескольких квартирах в многоквартирном доме. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, атакам ВСУ подверглись три населенных пункта.

«Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник. В результате падения его обломков повреждено остекление нескольких квартир в МКД», — написал Гладков.

В селе Муром Шебекинского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль, в поселке Политотдельский Белгородского района дрон взорвался возле частного домовладения, осколками посекло гараж, отметил глава региона.

Житель села Ясные Зори получил тяжелое ранение после атаки украинского беспилотника. Мужчину в тяжелом состоянии с ранением ноги и минно-взрывной травмой доставили в городскую больницу Белгорода.