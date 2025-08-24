Жилой дом и авто сгорели после атаки ВСУ в Брянской области

Беспилотники ВСУ атаковали поселок Свень-Транспортная в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

«Киевский режим продолжает совершать варварские преступления. ВСУ с помощью БПЛА атаковали поселок Свень—Транспортная Брянского района. Пострадавших нет», — написал он.

В жилом доме и автомобиле произошло возгорание. Два соседних жилых дома получили частичные повреждения. Пожар уже потушен.

Работают экстренные службы. Комиссия по оценке ущерба приступит к работе после их завершения.

UPD: в результате атаки ВСУ ранен ребенок 2013 года рождения. Мальчик попал в детскую областную больницу.

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА также атаковали Советский район Брянска. Повреждения получил многоквартирный дом. Два мирных жителя Брянщины пострадали при атаке ВСУ на автомобиль в селе Чуровичи Климовского района.