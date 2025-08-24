Два мирных жителя Брянщины пострадали при атаке ВСУ на автомобиль

Вооруженные силы Украины целенаправленно ударили FPV-дронами по гражданскому автомобилю в селе Чуровичи Климовского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале .

«В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя», — написал он.

Мужчину и женщину доставили в больницу, там им оказали всю необходимую медицинскую помощь. Богомаз пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и призвал население проявлять бдительность и осторожность.

ВСУ с помощью БПЛА атаковали Советский район Брянска и повредили многоквартирный дом. В результате никто не пострадал.