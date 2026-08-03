В Рязани задержали иностранца за съемку атаки и взрыва беспилотника

Гражданин одной из стран ближнего зарубежья снял в Рязани атаку БПЛА ВСУ. Мужчину уже задержала полиция, пресс-служба местного главка МВД объяснила, что теперь грозит нарушителю.

Откуда именно в Россию прибыл иностранец, ведомство не уточняло. Известно, что в Рязани он жил временно.

В ночь на 29 июля 2026 года мужчина заметил пролетающий недалеко от его дома беспилотный аппарат ВСУ. Обращаться в полицию иностранец не стал, зато успел заснять БПЛА на видео.

Злоумышленника оперативно вычислили представители российских силовых структур. Его задержали и доставили в ближайший отдел. Иностранный гражданин в беседе с полицией свою вину признал.

Пока мужчине грозит лишь административная ответственность по местному законодательству. Разбирательство идет по восьмому пункту 10-й статьи, иностранца могут обязать выплатить штраф в миллион рублей.

Наказание мужчине назначит суд. Его дата пока неизвестна.

Во многих российских регионах действует официальный запрет на фото- и видеосъемку полетов беспилотников, работы систем ПВО. За подобные нарушения региональные власти вводят денежные штрафы, при передаче данных иностранным структурам возможна и уголовная ответственность.