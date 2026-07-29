Над Рязанской областью за ночь сбили 45 беспилотников ВСУ

Прошедшей ночью над Рязанской областью уничтожили 45 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков .

В результате падения обломков загорелись промышленные объекты. Также повреждения получили частный дом и нежилое здание в Рязани.

«Пострадали шесть человек. Все госпитализированы, угрозы их жизни нет. На месте работают оперативные службы, продолжается ликвидация последствий», — сообщил Малков.

Губернатор поблагодарил расчеты ПВО и мобильные огневые группы за защиту региона. После ударов прокуратура Рязанской области открыла горячую линию.

Ранее в региональной столице Wildberries эвакуировал сотрудников логистического объекта. Решение приняли для обеспечения безопасности граждан.

Всего минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили почти 300 украинских беспилотников над российскими регионами.