Мирный житель погиб при обстреле машины в Белгородской области

Гладков: один человек погиб и семь получили ранения в Белгородской области

В результате очередной атаки ВСУ на Белгородскую область погиб один человек. Ранения получили семь местных жителей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Российские военные сбили несколько воздушных целей на подлете к городу.

«В результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек. Предварительно, ранены семь мирных жителей», — написал Гладков.

Он отметил, что все пострадавших доставили в медицинские учреждения. По предварительны данным, в Белгороде зафиксировали прямые попадания в несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль.

Также Гладков добавил, что в поселке Дубовое загорелись два частных дома. Пожарные уже приступили к ликвидации возгорания.

По данным Минобороны, за минувшие сутки системы ПВО сбили еще три украинских беспилотника над территорией Белгородской области.