Балицкий сообщил о трех погибших и двух раненых после ночных атак ВСУ

Украинские боевики в ночь на пятницу, 3 июля, нанесли серию ударов по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре Запорожской области. Губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что жертвами обстрелов стали три человека, еще двое получили ранения.

Минувшей ночью украинские боевики атаковали гражданский транспорт. В результате ударов ранения получил водитель легковушки, проезжавший между Широкоим и Васильевкой.

Также пострадал молодой человек в Днепрорудном. В его квартиру влетел беспилотник, запущенный с территории Украины.

В ходе ночных ударов повреждения получили легковушка, которая выехала из Веселого, и грузовик с зерном в районе Червоного Поля. Оба водителя ранений не получили.

Первым погибшим стал мужчина 1968 года рождения, чей большегруз стоял на парковке перед въездом в Мелитополь. Тела убитых мужчины и женщины запорожские спасатели нашли под завалами частного дома в Камыш-Заре. Балицкий принес слова соболезнования родным и близким погибшим.

Утром 3 июля украинские боевики открыли артиллерийский огонь по Каменке-Днепровской. Как сообщил губернатор Запорожской области, с начала обстрела прогремели 14 взрывов.