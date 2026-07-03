ВСУ открыли массированный огонь по Каменке-Днепровской

ВСУ открыли огонь из артиллерии по Каменке-Днепровской. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, зафиксировали уже не менее 14 взрывов, и есть вероятность, что они не будут последними.

«Прошу жителей Каменки-Днепровской сохранять спокойствие, не выходить на улицу до стабилизации обстановки», — написал губернатор.

Ранее двое сотрудников «Запорожьеэнерго» — слесарь и начальник Токмакского района электрических сетей — погибли при атаке украинского беспилотника. По ним ударили во время ремонтно-восстановительных работ. Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибших.