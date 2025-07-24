Жертвами атаки дронов в Сочи стали двое сотрудников РЖД

Из-за ночного налета беспилотников на Сочи двое железнодорожников погибли, еще трое получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Представители компании уточнили, что БПЛА атаковал автомобиль, в котором сотрудники после рейса ехали к месту отдыха.

«К сожалению, двое наших коллег получили смертельные ранения, трое сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей», — отметили в пресс-службе.

РЖД принесли родным и близким погибших глубочайшие соболезнования. Компания добавила, что окажет необходимую помощь семьям жертв атаки.

В ночь на 24 июля над российскими регионами нейтрализовали почти 40 БПЛА. Большую часть сбили над акваторией Черного моря — там поразили 21 дрон. Над Азовским морем перехватили 11 аппаратов, над Краснодарским краем — семь.

Жители Сочи рассказали о пяти взрывах, прогремевших в городе. В связи с ЧП туристов эвакуировали из отелей.