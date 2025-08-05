Жертвами атаки дрона в ЛНР стали четверо сотрудников Сватовского водоканала

Из-за взорвавшегося украинского беспилотника погибли четыре сотрудника Сватовского водоканала в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник .

«Сегодня Сватовский муниципальный округ весь день под ударами киевских силовиков. Четыре сотрудника Сватовского водоканала погибли в результате атаки вражескими беспилотниками», — написал он.

Глава ЛНР выразил соболезнования близким погибших. По его словам, еще два человека получили ранения в результате обстрелов.

Средства противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали над регионами 24 украинских дрона. По информации Минобороны, налеты БПЛА зафиксировали в Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областях.

Под Ростовом-на-Дону, в хуторе Верхнеталовка, из-за беспилотника вспыхнул пожар на подстанции. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Также огонь вспыхнул во дворе частного дома в станице Тацинская. В результате ЧП никто не пострадал.