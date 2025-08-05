Силы ПВО отбили массированную атаку БПЛА в Ростовской области, произошли пожары

Фото: РИА «Новости»

Российские военные сбили массированную воздушную атаку беспилотников в четырех районах Ростовской области. В результате случившегося произошли пожары. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. Произошли возгорания», — написал он.

В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района пожар начался на подстанции. Огонь разгорелся на площади 500 квадратных метров, его уже потушили. В станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома. Пожар быстро потушили.

«Никто из людей не пострадал», — отметил Слюсарь.

Ранее украинские боевики ударили дроном по церкви в Новоегоровке, расположенной на подконтрольной России части Харьковской области. По словам главы российской администрации региона Виталия Ганчева, только отрекшийся от веры человек способен направить оружие на святое место.

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