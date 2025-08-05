Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских дрона над регионами России

За ночь силы противовоздушной обороны сбили 24 украинских дрона. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи с 22:00 по московскому времени 4 августа до 01:40 5 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов ликвидировали над Брянской областью — 13. Семь БПЛА сбили над Ростовской, по два над Калужской и Смоленской.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что беспилотники уничтожили в четырех районах — Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском.

По его словам, в хуторе Верхнеталовка в результате ЧП загорелась подстанция, огонь распространился на площади 500 квадратных метров, его оперативно потушили. В станице Тацинская пламя охватило навес во дворе частного дома, пожар тоже ликвидировали. Обошлось без пострадавших.