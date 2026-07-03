Мирошник: от атак ВСУ с апреля по июнь погибли 422 мирных жителя России

В период с апреля по июнь в результате атак украинских военных погибли 422 мирных жителя России и еще более 2,5 тысячи получили ранения. Об этом на брифинге сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

«За 91 день второй четверти года от террористических и преступных действий киевских боевиков погибли 422 человека», — заявил он.

Мирошник уточнил, что в сравнении с первым кварталом 2026 года рост пострадавших и погибших составил 76%.

«На 1315 человек было больше убито и ранено мирных жителей», — заключил дипломат.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что киевский режим демонстрирует свою нацистскую сущность, совершая террористические удары по гражданским объектам на территории России. По его словам, боевики ВСУ несут множественные потери непосредственно на поле боя.