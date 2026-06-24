Совершая удары по российским гражданским объектам, украинская сторона показывает свою нацистскую сущность. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

По словам пресс-секретаря российского лидера, киевский режим, терпя множественные потери на поле боя, «огрызается в силу своей уже очевидной нацистской натуры ударами по объектам гражданской инфраструктуры [России]».

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что за неделю, с 15 по 21 июня, от атак ВСУ пострадали более 290 мирных граждан. Это наибольший показатель с начала года.

Как предупреждал министр иностранных дел Сергей Лавров, российские военные начнут регулярные массированные удары по инфраструктуре Украины, которая обеспечивает боеспособность ее вооруженных сил. Это станет ответом на регулярные атаки со стороны ВСУ, ведь одних слов для киевского режима оказалось недостаточно.