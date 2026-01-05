Женщина в Белгородской области получила ранения после атаки ВСУ

Мирная жительница Грайворона пострадала в результате атаки украинского дрона. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Бойцы самообороны доставили женщину с баротравмой, осколочными ранениями кисти и лица в Грайворонскую центральную районную больницу. Медики в настоящее время оказывают пострадавшей необходимую помощь», — написал он.

Гладков добавил, что повреждения также получил автомобиль. Детонация посекла остекление частного дома.

Днем ранее при атаке БПЛА также пострадала жительница Губкина, ей диагностировали осколочные ранения ног, рук и спины, а также баротравму. Также загорелось торговое помещение, прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание.

Кроме того, в ночь на 5 января дрон упал в промышленной зоне под Ельцом и спровоцировал пожар.