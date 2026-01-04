Жительница Губкина пострадала после атаки ВСУ

Из-за атаки БПЛА на город Губкин в Белгородской области пострадала женщина

Украинские боевики атаковали город Губкин в Белгородской области, ранения получила местная жительница. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Губкин атаковали беспилотники ВСУ, мирная жительница пострадала. Женщину с баротравмой, осколочными ранениями ног, рук и спины доставили в Губкинскую ЦРБ», — написал он.

На месте атаки вспыхнуло торговое помещение, сотрудники МЧС оперативно потушили пожар, добавил Гладков. Кроме того, повреждения получили припаркованный автомобиль, окна восьми квартир трех многоквартирных домов, остекление и фасад коммерческого объекта.

«На местах работают оперативные службы, информация уточняется», — добавил губернатор.

Два дня назад, 2 января, украинские военные атаковали центр Белгорода ракетами. Тогда пострадали две местные жительницы.