Беспилотник упал в промзоне Ельца и спровоцировал пожар

Над Ельцом сработала система ПВО. Обломки украинского беспилотника упали в промзоне и спровоцировали пожар. Никто не пострадал, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале .

«Пожарные локализовали возгорание в промышленной зоне Ельца после падения БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — объявил он.

Артамонов опроверг информацию, что обломки дрона рухнули на детский сад. Оперативные службы проверяют все сообщения о возможных повреждениях.

В течение дня 4 января силы ПВО сбили более 250 украинских беспилотников. Больше всего — над Брянской и Белгородской областями. Дроны засекли также над Московским регионом, Рязанской, Курской, Ростовской, Тульской, Волгоградской областями и другими регионами.