Женщина стала жертвой удара ВСУ по Брянщине. Еще один человек пострадал

Украинские боевики в очередной раз атаковали Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

«В результате удара по Карачевскому району, к сожалению, погибла мирная жительница. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — написал он.

Еще одна женщина получила ранения, ее доставили больницу и оказали медицинскую помощь. Семьям жительниц предоставят материальную поддержку. Из-за удара ВСУ несколько домовладений получили повреждения, продолжается обследование территорий. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Украинские военные 12 января атаковали Херсонскую область. Жертвой удара стала 76-летняя пенсионерка. Мужчина 57 лет пострадал, его госпитализировали.

Минобороны сообщило об уничтожении трех дронов ВСУ над Брянской, Курской и Белгородской областями. БПЛА сбили в период с 10:30 до 11:10.