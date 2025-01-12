Три украинских беспилотника сбили над Белгородской, Курской и Брянской областями

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над тремя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны ликвидировали с 10:30 до 11:10 по московскому времени. ВСУ попытались атаковать Белгородскую, Курскую и Брянскую области.

Украинские боевики также ударили по Херсонской области. FPV-дрон атаковал гражданский легковой автомобиль в Старой Збурьевке. В результате прямо у своего дома погибла 76-летняя женщина, 57-летний мужчина получил ранения. Пострадавшего госпитализировали.

До этого ВСУ сбросили взрывчатку на автобус в поселке имени Изотова в Горловке. Жертвой атаки стал водитель. В этот же день украинские войска выпустили ракеты по селу Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Пострадали трое мирных жителей, их доставили в больницы.