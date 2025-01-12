Жертвой атаки дрона ВСУ в Херсонской области стала 76-летняя женщина

Украинские боевики с помощью FPV-дрона ударили по гражданскому легковому автомобилю в Старой Збурьевке Херсонской областью. Из-за атаки рядом с собственным домом погибла 76-летняя женщина, а 57-летний мужчина получил ранения. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале .

«ВСУ опять совершили убийство мирного жителя Херсонской области», — написал он.

Глава региона добавил, что пострадавшего мужчину доставили в местную больницу.

Ранее украинские военнослужащие сбросили взрывчатку на автобус в поселке шахты имени Изотова в Горловке. В результате ЧП водитель погиб, рассказал мэр города Иван Приходько.

В этот же день ВСУ выпустили ракеты по селу Новые Юрковичи Климовского района Брянской области, сообщил «ФедералПресс». Из-за обстрела пострадали трое мирных жителей, их госпитализировали. Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что в результате атаки серьезные повреждения получило административное здание.