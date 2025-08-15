РИА «Новости»: женщина с иконой в ДНР указала ВС России, где прячутся мирные

Навстречу российскому дрону в Красноармейске выбежала женщина с иконой и указала операторам, где находятся мирные жители. Об этом РИА «Новости» сообщил боец группировки войск «Центр» ВС РФ с позывным «Король».

По его словам, военные на камере увидели небольшую православную молельню, в этот момент в кадре появилась бабушка с иконой.

«Это дало понять, что нам работать нам не нужно. Потом уже, когда мы пересматривали, мы увидели, что она к нам пришла именно с иконой и показывала икону», — добавил «Король».

Красноармейск (Покровск) для группировки ВСУ в ДНР обладает решающим значением для снабжения оставшихся гарнизонов боевиков в регионе.

Освобождение Покровской агломерации позволит ВС России выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление на территории Запорожской области.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ в Красноармейске переоделись в гражданское, чтобы спрятаться от БПЛА.