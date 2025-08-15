Боевики ВСУ в Красноармейске переоделись в гражданское, чтобы спрятаться от БПЛА

Солдаты Вооруженных сил Украины в Красноармейске (украинское название — Покровск) занимают жилые дома и надевают одежду гражданских, чтобы обезопасить себя от российских дронов. Разведчик группировки войск «Центр» с позывным Король сообщил об этом РИА «Новости» .

«ВСУ очень часто пользуются такими моментами. Да, они пользуются велотехникой, мопедами, переодеваются в гражданских», — рассказал он.

Украинские боевики, по словам разведчика, прибегают к разным ухищрениям. Например, селятся и оборудуют склады в жилых домах. Поэтому российским военным приходится тщательно досматривать любую цель.

Переодетых украинских солдат несколько раз задерживали на границе с Курской областью. Один из них снял одежду с убитого россиянина, забрал документы и несколько дней жил в его доме в Суджанском районе. Когда обман вскрылся, его взяли в плен.