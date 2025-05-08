Женщина пострадала при атаке БПЛА в Курской области

Хинштейн: женщина получила ранения ног при атаке дрона ВСУ в курском селе Будки

ВСУ атаковали село Будки Глушковского района. В результате удара дроном пострадала женщина, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Ранена 58-летняя женщина. В результате атаки ей посекло ноги, открылось сильное кровотечение», — написал он.

Глава региона отметил, что медики оказали необходимую помощь пострадавшей на месте. Как только позволит обстановка, женщину доставят в больницу.

После объявленного Россией перемирия ВСУ атаковали Глушковский район Курской области. Жертвой атаки стала местная жительница.

Также при падении сбитых воздушных целей разрушился второй этаж здания отделения полиции. По данным Минобороны, за сутки украинские боевики нарушили режим прекращения огня 488 раз.