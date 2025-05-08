Жительница Курской области погибла при атаке ВСУ во время объявленного Россией перемирия

ВСУ атаковали Глушковский район Курской области после объявленного Россией перемирия, погибла женщина. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

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«К сожалению, в результате обстрела погибла 61-летняя жительница поселка Глушково. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким», — написал он.

Хинштейн добавил, что также при падении сбитых воздушных целей оказался разрушен второй этаж здания отделения полиции. Информация о последствиях уточняется.

Ранее президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие, приуроченное ко Дню Победы. Оно вступило в силу в 00:00 по московскому времени 8 мая и продлится до 00:00 11 мая. Утром 8 мая ВСУ официально подтвердили, что ВС России не наносили ударов минувшей ночью.