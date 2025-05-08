ВСУ не прекратили бои в ответ на объявленный Россией режим перемирия

Действующие в зоне специальной военной операции группировки российских войск прекратили боевые действия в рамках объявленного перемирия в дни празднования 80-летия Победы. Но украинские формирования не остановились и совершили две попытки прорыва в Курскую область. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что также войска противника атаковали позиции российских бойцов около города Дзержинский Донецкой Народной Республики.

Всего за минувшие сутки по всей линии соприкосновения украинские боевики нарушили режим прекращения огня 488 раз.

В том числе 173 раза вели стрельбу из ствольной артиллерии, танков минометов, четыре раза применяли реактивные системы залпового огня и запустили 300 беспилотников, сбросивших боеприпасы.

«В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима», — подчеркнули в пресс-службе.

В Минобороны отметили, что такое поведение украинских боевиков только подтвердило стремление киевского режима не допустить урегулирования конфликта и выйти на мирные договоренности.

Объявленный президентом России Владимиром Путиным режим прекращения огня вступил в силу в ночь на четверг, 8 мая и продлится до наступления воскресенья 11 мая. По решению главы государства российские военные прекратили все боевые действия в зоне проведения специальной военной операции.