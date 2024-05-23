Женщина погибла в результате атаки беспилотника по селу в Белгородской области

Гладков: ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области, погибла женщина

В Белгородской области сбили беспилотник, погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков Telegram-канале .

В Яковлевском городском округе сработала система противовоздушной обороны. Беспилотник самолетного типа сбили над селом Красный Восток. При падении дрон сдетонировал. Он приземлился на второй этаж частного жилого домовладения.

«К большому горю, есть погибшая — под завалами обнаружено тело женщины. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей», — написал он.

Обломки беспилотника посекли частные дома, расположенные поблизости. На месте работают оперативные службы.

В ночь на 23 мая украинские боевики устроили очередную атаку на Белгородскую область. Средства ПВО уничтожили три дрона ВСУ, а также три снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» и 32 снаряда Vampire.