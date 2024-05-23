Более 30 снарядов Vampire и 3 БПЛА уничтожили ночью над Белгородской областью

Минувшей ночью ВСУ в очередной раз устроили атаку на Белгородскую область, применяя беспилотники и реактивные системы залпового огня «Ольха» и Vampire. Об этом сообщили в Минобороны .

Дежурные средства ПВО уничтожили над регионом три реактивных снаряда РСЗО «Ольха», 32 реактивных снаряда РСЗО Vampire и три беспилотника.

Губернатор области Вячеслав Гладков утром 23 мая сообщил в своем Telegram о нескольких сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях. По предварительным данным, в результате никто из жителей не пострадал, но есть разрушения.

В частности, в результате прямых попаданий снарядов есть повреждения на территории двух детских лагерей: в одном пострадала хозпостройка, во втором — поле на стадионе. Также произошло возгорание сухой травы на площади в 50 «квадратов», добавил Гладков.

В Белгородском районе после отражения воздушной атаки в селе Таврово в трех частных домах выбило окна, посекло кровли, фасады и заборы. На территории еще двух частных домовладений осколками повредило кровли гаражей и посекло автомобиль. В поселке Дубовое, по информации губернатора, пробило кровлю одного частного жилого дома.