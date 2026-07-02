В Белгородской области при атаках ВСУ погибли два человека

Жертвами атак боевиков ВСУ в Белгородской области стали два человека, еще девять пострадали. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Шуваев.

По его словам, за сутки украинские военные 62 раза атаковали территорию региона, шесть раз применили реактивные системы залпового огня, авиацию и артиллерию.

«К большому сожалению, при атаках ВСУ в Вейделевском и Валуйском округах погибли два мирных жителя. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших», — написал Шуваев.

Губернатор уточнил, что девять человек пострадали в Шебекинском, Волоконовском, Вейделевском, Валуйском и Борисовском округах. Трое из них находятся на стационарном лечении.

«Уверен, врачи сделают все возможное, чтобы помочь раненым вернуться домой быстрее», — добавил он.

Минувшей ночью после атаки БПЛА также погиб житель Нижегородской области.