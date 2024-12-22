Женщина погибла после атаки ВСУ на село в Белгородской области

Украинские военные обстреляли село Кирилловка в Брянской области. Погибла местная жительница, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате террористической атаки погибла жительница села. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей», — написал он.

Глава региона пообещал оказать семье женщины необходимую материальную помощь. Сейчас на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Днем 20 декабря ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что при обстреле погибли шесть человек, среди которых был ребенок. Также ранения получили 10 человек.

Следователи завели уголовное дело о террористическом акте. МИД России поднимет тему ракетных ударов по российскому городу на ближайшем заседании СБ ООН.