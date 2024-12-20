Хинштейн заявил о шести погибших и 10 раненых жителях Рыльска после обстрела ВСУ

Хинштейн: жертвами ракетного обстрела ВСУ Рыльска стали пять взрослых и ребенок

Фото: РИА «Новости»

Запущенные украинскими боевиками ракеты HIMARS по городу Рыльску убили шесть человек, в том числе одного ребенка. Ранения различной степени тяжести получили 10 человек, среди которых оказался 13-летний школьник. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что всех пострадавших доставили в больницу, где врачи квалифицировали их травмы, как легкие.

«По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребенок. В Центральную районную больницу Рыльска доставлено десять пострадавших, среди них — 13-летний ребенок», — написал Хинштейн.

Временно исполняющий обязанности главы региона добавил, что в ходе обстрела повреждения получили Дом культуры, здание начальной школы, областной многопрофильный колледж имени Гранина, учебный и жилой корпуса Рыльского авиационного колледж, офисы СДЭК и Ozon, здание ЗАГС.

Взрывы и разлетевшиеся осколки выбили окна в трех многоэтажках. Также пострадали несколько частных домов и порядка 15 автомобилей.

Украинские боевики нанесли массированный ракетный удар по Рыльску вечером в пятницу, 20 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили несколько снарядов. Судя по обломкам, боевики ударили по городу ракетами HIMARS.

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